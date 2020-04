Povia riscrive Bella Ciao: “Europa è Hitler in giacca e cravatta” – VIDEO

Giuseppe Povia, cantautore già vincitore di Sanremo, in un video pubblicato su Facebook, riscrive Bella Ciao: “Europa è Hitler in giacca e cravatta”.

Il cantautore Giuseppe Povia ha postato sui social un video in cui reinterpreta il brano Bella Ciao, canzone partigiana, in chiave polemica e antieuropeista, nel bel mezzo del lockdown legato al Coronavirus.

Leggi anche –> Bill Gates, l’annuncio ufficiale: “Pronto a finanziare il vaccino anti-Coronavirus”

Nella prima parte del brano, il cantante sminuisce il ruolo dei partigiani nella guerra di Liberazione, cantando “L’americano ti ha liberato e ha cacciato l’invasor”. Bella Ciao diventa quindi Italia, ciao, un’Italia che secondo Povia “non si accorge del blackout”.

Leggi anche –> Sara Croce fidanzata? Lei rivela: “Dissi no a Cristiano Ronaldo”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La nuova versione di Bella Ciao di Povia

Il cantante spiega che gli italiani non si accorgono che “l’invasore è ancora qui”, sottolineando che sarebbe un “nuovo Hitler in giacca e cravatta che ti bacchetta da Bruxelles”. Ricorda come “non c’è più guerra da 70 anni, però c’è sempre povertà”, poi fa alcuni esempi, come quello delle aziende che hanno chiuso o chiuderanno per questa nuova crisi.

Il brano parla di gente costretta al suicidio, ma anche di “disoccupati, sottopagati costretti a dire sempre sì”. Le accuse sono a una serie di veti che imporrebbe l’Europa coi suoi “nein”, per cui “si ha paura e non si investe nel made in Italy e compri fuori roba scadente perché ti costa la metà”.