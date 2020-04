Loredana Lecciso confessa: “Con Al Bano è tornato l’amore”

La showgirl Loredana Lecciso ha finalmente fatto la confessione che tutti stavamo aspettando. Lei e Albano sono finalmente tornati insieme, a vent’anni da quando si sono conosciuti.

Tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso è di nuovo amore. A vent’anni dal loro primo incontro, sono di nuovo insieme. La showgirl finora non aveva commentato sul loro ritorno di fiamma, ma quando il compagno ha deciso di fare rivelazioni importanti al settimanale DiPiù, ha deciso di prendere la parola anche lei sulla loro relazione.

“Il nostro riavvicinamento c’è stato prima che scoppiasse questa epidemia. Ci siamo ritrovati, ma è stato come se i nostri sentimenti non si fossero mai interrotti. È successo e basta, Albano del resto è l’unico uomo della mia vita, la nostra famiglia, i nostri figli sono il collante più grande, sono il centro del mio mondo…Ma non siamo più ragazzini, non siamo più quelli dei colpi di testa. Siamo adulti, maturi, consapevoli, il nostro amore ora è più tranquillo”, così ha rivelato Loredana Lecciso. “Non vorrei parlare di ritorno di fiamma, Albano e io non abbiamo più l’età della passione ardente, ma non posso negare che siamo di nuovo uniti, siamo complici come forse non eravamo mai stati nella nostra vita. Prima i figli erano piccoli, abbiamo fatto tanti errori, so che in passato l’ho anche deluso, me ne dispiace, ma ora è tutto molto diverso”, ha aggiunto.

Il pensiero dei figli della coppia

Il riavvicinamento tra Loredana e Albano è stato preso molto bene dai figli della coppia, Jasmine e Albano Junior, detto Bido. I ragazzi di 18 e 17 anni hanno sempre visto i genitori uniti nonostante le liti. “Vivono tutto molto normalmente“, così ha assicurato Loredana Lecciso, che sta vivendo la quarantena insieme al compagno e ai figli nella casa di Cellino San Marco.

