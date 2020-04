Daniel Cosmic, polemica dell’ex cantante di Amici: bodyshaming alle fan

Polemica per l’ex cantante di Amici, Daniel Cosmic, accusato di aver insultato alcune fan sui social attraverso le dirette di Instagram.

Daniel Cosmic, all’anagrafe Daniel Piccirillo, ha partecipato alla 18esima edizione di Amici, il programma di Maria De Filippi. Nonostante non abbia vinto, continua la sua carriera musicale, ma oggi è finito al centro della polemica per alcune frasi delle alle sue fans. Il cantante ha voluto chiamare su Instagram alcune sue followers per fare due chiacchiere.

Durante la live su Instagram, però, alcune frasi dette da Daniel Cosmic non sono state affatto apprezzate. Daniel ha insultato una sua giovane fan a causa del suo peso. La ragazzina, offesa e imbarazzata, nel mentre cercava solo di parlare col suo ‘idolo‘. “Il tuo ragazzo ideale? Deve essere commestibile, l’importante è che te lo mangi. Immagino che fa disperare tua mamma. È capitato a volte che te la sei mangiata? Cosa fai come hobby oltre che mangiare? Come stiamo? Se non ci mangi stiamo molto bene”, queste sono state solo alcune delle frasi pronunciate dal cantante, che fa bodyshaming alla giovane.

Le scuse pubbliche

Ma Daniel non ha capito il suo errore e, anzi, ha offeso anche un’altra giovane fans, chiedendola di spegnere la luce a causa del suo aspetto fisico. La reazione del web non è stata affatto leggera e in molti si sono scagliati contro di lui, dagli utenti a voti noti sui social. Daniel Cosmis ha pubblicato le sue scuse pubbliche alle fans, affermando che: “Pensavo di essere divertente e invece sono stato solo un cog***ne. Mi scuso con tutti”.

