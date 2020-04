Amici, al via i casting virtuali per la nuova edizione – VIDEO

Al via i casting virtuali per la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi: l’annuncio sui social, come partecipare al talent show.

Proprio come per altri talent show come X-Factor, anche i casting per l’edizione numero 20 di Amici di Maria De Filippi saranno virtuali. L’annuncio arriva attraverso i canali social del talent: “Hey ragazzi, lo sapete che le iscrizioni ai casting di Amici sono aperte? Cosa state aspettando?”.

Nell’attesa di capire come si svolgerà la prossima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, dunque, vengono aperte le iscrizioni.

Tutto è pronto dunque e cantanti e ballerini che aspirano a diventare famosi possono già inviare i propri contributi video. Come fare? Basta inviare le proprie esibizioni attraverso il form di WittyTv. Si possono aggiungere – anche se non è obbligatorio – tutti i link ai propri social network. Questi dati aggiuntivi sono però importanti per far capire a chi si occupa del casting della trasmissioni quali sono le proprie doti e per approfondire magari chi si nasconde dietro un’esibizione.