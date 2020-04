SuperEnalotto Lotto, ripartenza 4 maggio: il calendario – VIDEO

Ripartenza il 4 maggio per le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto, il calendario di tutti i giochi e quando ricominciano: il decreto direttoriale.

Dopo diverse voci, arriva la conferma: SuperEnalotto, SuperStar, Eurojackpot e Lotto tradizionale verranno riavviati il 4 maggio. Firmato infatti il decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’ultima estrazione di Lotto e SuperEnalotto si era tenuta sabato 21 marzo, ma adesso è stata fissata la data in cui ricominceranno le giocate. Quando riprenderanno le giocate, il Jackpot ripartirà da 36,3 milioni di euro.

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto e non solo: il calendario di tutti i giochi

Stabilite anche le altre date per la ripartenza. Il 4 maggio riapriranno anche le scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell’agenzia. Riprende dal 27 aprile invece la raccolta dei giochi numerici 10eLotto, Million Day, Winforlife e Vincicasa, con l’obbligo di spegnimento di monitor e televisori. Ancora non si sa quando saranno riaperte le slot machine, per ovvie ragioni, mentre dal 18 dovrebbero aprire le sale bingo e una settimana prima è prevista la ripresa della raccolta delle scommesse su eventi sportivi, non sportivi e simulati.

Accoglie positivamente la notizia con una nota la Federazione Italiana Tabaccai in una nota. Si legge: “Accogliendo gli inviti a più riprese avanzati dalla FIT agli organi istituzionali competenti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dispone la ripresa della raccolta dei giochi pubblici in tabaccheria. Con una determina pubblicata in data odierna sul proprio sito istituzionale viene sancita la riattivazione graduale di tutti i giochi”.