Lotto e SuperEnalotto: estrazioni riprendono 4 maggio, il calendario

Riprendono il 4 maggio le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto, il calendario di tutti i giochi e quando ricominciano: il decreto direttoriale.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso una determinazione direttoriale a firma del direttore Marcello Minenna con il calendario per la riapertura dei giochi gestiti dalla stessa. Si va dunque anche in questo ambito verso la ripresa, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie.

L’ultima estrazione di Lotto e SuperEnalotto si era tenuta sabato 21 marzo, ma adesso è stata fissata la data in cui ricominceranno le giocate. SuperEnalotto, SuperStar, Eurojackpot e Lotto tradizionale verranno riavviati il 4 maggio.

Riapertura estrazioni Lotto e SuperEnalotto: il calendario di tutti i giochi

Il 4 maggio riapriranno anche le scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell’agenzia. Riprende dal 27 aprile invece la raccolta dei giochi numerici 10eLotto, Million Day, Winforlife e Vincicasa. Ancora non si sa quando saranno riaperte le slot machine, per ovvie ragioni, mentre dall’11 maggio è prevista la ripresa della raccolta delle scommesse su eventi sportivi, non sportivi e simulati.

Il precedente decreto direttoriale, ancora valido, prevedeva “la sospensione della raccolta dei giochi sotto descritti presso le ‘tabaccherie’ e altri esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura”. Venivano sospese inoltre “le scommesse che implicano una certificazione da parte di personale dell’Agenzia”. Quando riprenderanno le giocate, il Jackpot ripartirà da 36,3 milioni di euro.