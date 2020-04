Massimo Ghini: “Quel dolore così forte è difficile da dimenticare”. La confessione dell’attore ha ripercorso un momento molto doloroso della sua vita, avvenuto durante la propria infanzia.





L’attore ha raccontato qualche tempo fa della grande sofferenza provata da piccolissimo a causa di ciò che probabilmente si è rivelato un vero e proprio trauma per lui. E che ha condizionato inevitabilmente tutta la sua vita.

E’ stato qualche tempo fa che l’attore Massimo Ghini ha fatto al suo pubblico una confessione, mettendolo a conoscenza di un episodio, verificatosi nei primi anni della propria vita e che ha condizionato tutta la sua esistenza, arrecandogli un grandissimo dolore.

Come si legge sulle pagine di Caffeinamagazine.it, Ghini ha ricordato un evento che si è rivelato particolarmente doloroso per lui. Un evento che accadde quando l’attore aveva solo 3 anni. Fu allora che i suoi genitori infatti decisero di separarsi, provocando in lui un dolore fortissimo. L’attore ha dichiarato che il suo cuore in quell’occasione andò in frantumi. I suoi genitori si separarono e lo fecero per altro in maniera netta e totale e l’attore ha ricordato che a scuola, ai suoi tempi, erano in pochissime le famiglie divise e i bambini che si trovavano nella sua stessa situazione.

“Mi sentivo diverso”, ha dichiarato a tal proposito l’attore, ricordando che si trovava a falsificare le firme del padre sulle giustificazioni per fingere che la sua famiglia fosse ancora unita. Oggi, dopo il matrimonio con Nancy Brilli, Ghini è sposato da moltissimi anni con la moglie Paola Romano. I due si sono uniti in matrimonio nel 2002. Prima di lei, dall’unione con Federica Lorrai sono nati due dei suoi quattro figli, ovvero i gemelli Lorenzo e Camilla nel 1994. L’attore ha avuto inoltre, assieme alla moglie Paola, altri due bambini, nel 1996 e nel 1999, Leonardo e Margherita.