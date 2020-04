Kandi e Brandi: le gemelle oggi sono irriconoscibili

Conosciamo meglio la storia di Kandi e Brandi: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata delle due gemelle

Durante le puntate di Vite al limite sono state protagoniste anche Brandi e Kandi Dreier, le due gemelle che sono legate tra di loro. Le due sorelle sono arrivate a pesare più di 270 chili prima di chiedere aiuto così al dottor Nowzaradan per provare a tornare alla normalità dimagrendo vistosamente. Tutto è stato dovuto ai problemi con droga della madre e così hanno cercato di rifugiarsi nel cibo. Le gemelle Dreir hanno 30 anni e vivono a Vancouver, Washington: alla prima visita hanno conosciuto il loro peso con Brandi che ha superato 267 kg, mentre Kandi è arrivata fino ai 274.

Kandi e Brandi, il cambiamento delle gemelle

In passato Kandi stava anche per morire visto che il suo cuore si era fermato. Successivamente il lavoro eseguito presso la clinica clinica del Dottor Nowsaradan è andato alla grande con le due hanno perso esattamente 100 kg a testa arrivando così rispettivamente i 163 e i 174 kg. La loro vita è cambiata in positiva con le due sorelle che sono in perfetta forma attualmente.