Stasera in tv – Tu sì que vales 2019: stasera l’annuncio del vincitore

Il vincitore di Tu sì que vales 2019 salirà di nuovo sul podio questa sera in tv: una serata magica, ricca di emozioni e colpi di scena

Il talent show di Canale 5 Tu sì que vales 2019 ha portato sul palco tanti artisti emergenti che con il loro talento ci hanno trasmesso emozioni o che, quando pure le doti dei protagonisti sono apparse carenti, hanno saputo comunque intrattenerci con la loro simpatia. Quella che viene riproposta a partire dalle ore 21.20 a Tu sì che vales stasera in televisione è la finale dell’edizione del 2019 che i fan del programma sapranno essere stata vinta da una giovane donna.

Scopriamo insieme chi è stato il vincitore di Tu sì che vales e qualche dettaglio in più sulla puntata in onda oggi, 22 Aprile.

Il vincitore di Tu sì que vales 2019… o meglio la vincitrice!

L’amatissimo show di Canale 5 anche quest’anno ha riconfermato nel ruolo di giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e infine Sabrina Ferilli nel ruolo di giudice popolare. Anche alla conduzione sono rimasti saldi Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Quella che si è conclusa lo scorso anno è stata una delle edizioni più seguite, anche grazie ai tanti dilettanti allo sbaraglio che hanno saputo animare la festa procurando tante risate per i giudici quanto per il pubblico a casa.

Come tutte le competizioni che si rispettino però sul vincitore di Tu sì che vales non si è scherzato neanche un po’. A vincere è stata la talentosa e giovanissima Enrica Musto, ragazza di Avellino. La 21enne è la cantante lirica che si è esibita in una toccante versione del brano C’era una volta il West di Ennio Morricone, commuovendo sia pubblico che staff del programma.

