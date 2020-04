Elisa Isoardi distrutta dall’illustre collega: “Mai invitata, non mi piace, non è...

In un’intervista Elisa Isoardi è stata duramente attaccata da una illustre collega che l’ha bocciata senza pietà.

Nell’intervista rilasciata per NuovoTV, Wilma De Angelis, parla tra le diverse cose delle sue ‘eredi’ ai fornelli televisivi, ossia Benedetta Parodi, Antonella Clerici, Elisa Isoardi e Tessa Gelisio. Per due delle quattro ha speso belle parole, ma ha bocciato le altre. Sulla Isoardi, la conduttrice de La prova del cuoco, ha detto: “Non mi piace molto e non mi ha mai invitata. Non è ai livelli di Antonella Clerici a La prova del cuoco“.

In una sezione dedicata alle pagelle, Wilma De Angelis dà poco più di 5 ad Elisa Isoardi, mentre di Antonella Clerici afferma che: “Antonella si è confermata una regina della televisione. I cooking show sono esplosi con lei e La prova del cuoco. Come chef, invece, ritengo che il più bravo sia Carlo Cracco“. Per la conduttrice di Cotto e Mangiato, invece, dice che “non conosco bene Tessa Gelisio, non ha un grosso seguito il suo programma” e le dà un 4. L’unica ad essere salvata da Wilma è Benedetta Parodi, alla quale dà 8.

Elisa Isoardi bocciata, Promosse Benedetta Parodi e Antonella Clerici

“E’ competente, strutturata, una persona gentile e disponibile. Ha anche mandato le telecamere a casa mia: è carina e molto professionale“, questo dice della più piccola di casa Parodi. Su quattro, Wilma De Angelis promuove solo due colleghe. Per quanto riguarda il successo de La prova del cuoco, però, gli ascolti sono in crescita in questa stagione e il pubblico sta apprezzando la conduzione di Elisa Isoardi. Ricordiamo che il programma di cucina dovrebbe tornare in onda prossimamente.

