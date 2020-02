Elisa Isoardi, la foto scandalo fa infuriare il pubblico: “Come hai potuto”. L’immagine pubblicata sui social dalla conduttrice televisiva non è piaciuta ai suoi followers.





La fotografia che la bellissima conduttrice televisiva ha pubblicato sui social non è piaciuta per nulla ai suoi fan. Questi ultimi infatti hanno notato un particolare che ha generato una lunghissima serie di polemiche.

Elisa Isoardi: foto scandalo, piovono polemiche da parte del suo pubblico

Ha recentemente pubblicato, sulla propria pagina Instagram, una immagine che non è certamente piaciuta a coloro che la seguono. Protagonista della vicenda è la conduttrice televisiva Elisa Isoardi, la quale si trovava dietro le quinte del programma “La prova del cuoco”. E’ stato proprio da lì che la Isoardi ha scattato l’immagine incriminata, subito dopo divulgata in rete attraverso i social.

La redazione del programma si trovava a svolgere una riunione straordinaria dovuta alla situazione di emergenza legata al diffondersi del Coronavirus nel nostro Paese. Molti cuochi infatti non avevano potuto prendere parte alla trasmissione per via delle restrizioni alla circolazione disposte negli ultimi giorni.

La Isoardi ha pubblicato in questo frangente un’immagine che ha destato subito lo stupore e lo sconcerto di tutti i suoi fan, i quali hanno notato un particolare che non poteva sfuggire agli occhi più attenti.

La conduttrice televisiva infatti nell’immagine mostra sulla propria scrivania un capo di abbigliamento che sembrerebbe essere un gilet di pelliccia. Moltissimi sono stati a questo punto i commenti negativi e polemici nei confronti della scelta del capo di vestiario indossato dalla Isoardi. Molti utenti hanno anche evidenziato la presenza, vicino alla pelliccia, di una borsa di pelle. Alcuni hanno ipotizzato, speranzosi, si trattasse di capi sintetici. Vedremo se nelle prossime ore sarà proprio la diretta interessata a confermarlo o meno.

Visualizza questo post su Instagram Riunione straordinaria… incastriamo i cuochi che non arrivano da zone rosse… @laprovadelcuocorai Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 25 Feb 2020 alle ore 5:25 PST