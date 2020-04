X-Factor, al via i casting virtuali: migliaia di adesioni – VIDEO

Anche il talent show X-Factor costretto a cambiare volto e formula a causa del Coronavirus, al via i casting virtuali: migliaia di adesioni.

X Factor si adegua a questo periodo di cambiamento epocale e lancia #XF2020: saranno gli aspiranti concorrenti a raccontarsi, nella formula solita del talent televisivo. Si presenteranno, racconterò un po’ di loro stessi e si cimenteranno in un brano.

Tutto questo, ovviamente, restando in casa: il talent show quindi si riorganizza e ha aperto i nuovi precasting. Viene chiesto agli aspiranti concorrenti di inviare dei video registrati a casa, nelle loro stanze.

Da quando il contest è stato lanciato, in migliaia si sono iscritti e i numeri sono perfettamente in linea con quelli delle scorse edizioni. I video-provini arrivati sono dunque il frutto del cambiamento e Sky Italia ha voluto inserirli in un mosaico con l’hashtag #noicisiamo. Certo, manca la patina particolare che crea il casting televisivo e anche la strumentazione non è la più adeguata, ma le selezioni sono aperte, basta aver compiuto 16 anni alla data del 1 settembre 2020, e compilare un form sul sito della trasmissione. Rinnovata intanto la partnership con RTL 102.5, anche in questa edizione la radio ufficiale di X Factor.