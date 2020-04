Uomini e Donne, tornano in onda Gemma e Giovanna: nuove puntate

Oggi torna in onda Uomini e Donne con la nuova formula di cui abbiamo già parlato. Le protagoniste saranno Gemma Galgani del Trono Over e Giovanna Abate del Trono Classico.

Oggi in onda su Canale 5 Uomini e Donne con la nuova formula. La trasmissione è stata ferma per alcune settimane, quindi sarà una piacevole sorpresa per i telespettatori che potranno tornare a vedere tronisti e corteggiatori. Il programma era stato interrotto a causa della diffusione del Coronavirus, per lasciare spazio a trasmissioni di attualità. Inoltre, non era possibile registrare nuove puntate in studio, così Maria De Filippi aveva interrotto il programma.

La redazione del programma, però, ha trovato una soluzione per permettere alle troniste Gemma Galgani del Trono Over e Giovanna Abate del Trono Classico, di trovare l’amore. Le due troniste potranno trovare l’amore chattando di fronte a un computer, in due stanze separate. Le due quindi non rischieranno contagio alcuno perché si troveranno alla giusta distanza di sicurezza, e conosceranno i loro corteggiatori attraverso uno schermo. A commentare il percorso di Gemma e Giovanna saranno gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, presenti solo in collegamento. Anche la conduttrice Maria De Filippi sembra che parteciperà attraverso uno schermo.

Nella puntata in onda oggi ci saranno i consueti scontri tra Tina e Gemma, anche se non faccia a faccia. La dama torinese conoscerà un corteggiatore che si fa chiamare ‘occhi blu‘ e potrà ascoltare l’opinione di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Soltanto ieri Ida ha confermato la sua partecipazione in questo nuovo formato delle puntate. La voce principale, seppure distanze, resterà però sempre quella di Maria.

