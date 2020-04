Stasera in tv – Il Commissario Montalbano, le anticipazioni del 20 aprile

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 20 aprile, con una nuova puntata de “Il Commissario Montalbano”: ecco le anticipazioni di oggi

Torna il lunedì sera, oggi 20 aprile, con una nuova puntata de “Il Commissario Montalbano“, in onda su Rai1 con “Il gioco delle tre carte” film diretto da Alberto Sironi e tratto dalla raccolta “Gli arancini di Montalbano” di Andrea Camilleri. Il protagonista del racconto sarà ancora Salvo Montalbano con i colleghi del Commissariato di Vigata. Il caso è alquanto complicato con il costruttore edile Girolamo Cascio che è trovato morto sul ciglio di una strada. Così il Commissario non s’illude che si sia trattato di un incidente e così inizia d indagare fra i possibili nemici dell’uomo.

LEGGI ANCHE >>> Sonia Bergamasco: chi è Livia della serie tv Il Commissario Montalbano



Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Stasera in tv – Il Commissario Montalbano, il finale

E così s’indaga su altro costruttore, Rocco Pennisi, concorrente di Cascio, che è uscito di prigione dopo una condanna di vent’anni per l’omicidio del suo socio Giacomo Alletto. Il finale è tutto da seguire visto che non è così facile come si pensi. Nel cast, oltre a Luca Zingaretti, troviamo Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Stefano Dionisi, Simona Cavallari e Valeria Milillo. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 20 aprile, con una nuova puntata in prima serata su RaiUno.