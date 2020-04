Stasera in tv – Animali fantastici, i Crimini di Grindelwald: trama e cast

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 20 aprile, in prima serata su Canale 5 con il film Animali fantastici, i Crimini di Grindelwald: ecco le anticipazioni

Torna l’appuntamento su Canale 5 di lunedì sera, oggi 20 aprile. In prima serata andrà in onda il film “Animali fantastici, i Crimini di Grindelwald” che parla della cattura del mago oscuro Gellert Grindelwald. Successivamente il Ministero della Magia chiede al magizoologo, Newt Scamander, la collaborazione per cercare Credence Barebone, ultimo sopravvissuto di una lunga stirpe di maghi purosangue: interverrà Albus Silente. Infine, ci saranno una serie di indagini per cercare di fermare l’avanzata di Grindelwald, che riesce anche a scappare dalla prigione.

Stasera in tv – Animali fantastici, i Crimini di Grindelwald: il cast

Come nel primo capitolo, troviamo Oscar Eddie Redmayne nei panni del protagonista Newt Scamander, magizoologo inglese. Al suo fianco ci saranno gli amici Queenie Goldstein e Jacob Kowalski, che verranno interpretati da Alison Sudol e Dan Fogler. Appuntamento a questa sera, lunedì 20 aprile, con il film Animali fantastici, in prima serata su Canale 5.