Conosciamo meglio la storia di Katherine Waterston: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’attrice di Animali fantastici e dove trovarli

Katherine Waterston nasce a Londra il 3 maggio in una famiglia di attori. Fa il suo esordio al cinema nel film Michael Clayton (2007), mentre nel 2009 è interprete di Motel Woodstock, avendo successivamente nuovi ruoli in Robot and Frank (2012), Being Flynn (2012) e La scomparsa di Eleanor Rigby (2013). Nello stesso anno recita in Night Moves, poi appare nella serie TV Boardwalk Empire. Nel 2014 diventa protagonista nel film Vizio di forma, mentre nel 2015 è la co-protagonista del thriller Queen of Earth. Inoltre, viene scelta nel film Animali fantastici e dove trovarli, primo film di 5 spin-off della saga di Harry Potter. Nel 2017, invece, recita nel film Alien: Covenant.

Animali fantastici e dove trovarli, chi è Katherine Waterston: vita privata

Katherine ha avuto un lungo fidanzamento di circa sei anni con il drammaturgo e regista americano Adam Rapp. Infine, è diventata anche neo-mamma svelando di essere in dolce attesa durante la premiere londinese di Animali fantastici – I crimini di Grindelwal.