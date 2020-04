L’Oms scofessa Ricciardi: “Le sue opinioni non rappresentano il nostro punto di vista” – VIDEO

Dopo l’attacco di Ricciardi al Presidente Usa Donald Trump, l’Oms ha preso le distanze dalle opinioni espresse dal suo membro.

Il consulente del governo sull’emergenza Coronavirus, nonché membro dell’Oms, Walter Ricciardi è finito al centro di una violenta polemica. Dopo aver pubblicamente attaccato il presidente Usa Donald Trump, infatti, è stato aspramente criticato da Salvini e da tutta l’opposizione. Nelle scorse ore sono stati in tanti quelli che ne hanno chiesto le dimissioni e che richiedono all’esecutivo delle scuse a Trump e agli Stati Uniti.

Nelle scorse ore è giunto anche la nota dell’Oms con la quale l’Organizzazione mondiale della sanità precisa che Ricciardi non la rappresenta. In questa viene spiegato che l’esperto è esponente del “governo italiano presso il comitato esecutivo dell’organizzazione”. Chiarito questo si precisa anche che le sue opinioni non sono da considerare una posizione ufficiale dell’Oms: “Non rappresentano necessariamente il punto di vista e-o le politiche dell’Oms e non dovrebbero essere attribuite né all’Oms né ai suoi organi”.

