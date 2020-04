Montalbano, clamorosa rivelazione: “C’è un romanzo inedito dove tutto finisce per sempre”

Stasera andrà in onda su Rai 1 la replica della serie televisiva Il commissario Montalbano, ma pare esserci in cantiere un episodio ispirato ad un romanzo inedito.

Questa sera saranno trasmesse su Rai 1 delle puntante dell’amatissima serie tv Il commissario Montalbano. Per quanto sempre affascinanti, questi episodi sono però una replica delle vecchie stagioni. L’allerta Covid-19 ha interrotto bruscamente la produzione audiovisiva del bel paese, includendo chiaramente anche quella siciliana del commissario più amato dagli italiani. In un’intervista con Peppino Mazzotta, l’ispettore capo Giuseppe Fazio della serie televisiva, sono stati rivelati i piani che saranno presi dalla produzione quando finalmente si potrà riprendere in mano la macchina da presa.

“Esiste un romanzo di Andrea Camilleri ancora inedito, si intitola Riccardino. Verrà pubblicato presto e racconterà l’uscita di scena di Montalbano: sarebbe bello metterlo in scena in tv. Ne stiamo parlando.

Montalbano, grandi piani per Luca Zingaretti

Continuando il discorso, Mazzotta tesse le lodi del protagonista della serie, Luca Zingaretti, e delle sue grandi qualità da attore. Il piano è quindi quello di mettere su carta l’uscita di scena del commissario Salvo Montalbano, il tutto seguendo quello che era stato il desiderio dello stesso Camilleri.