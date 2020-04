Indiscrezioni su Elisabetta Gregoraci e Briatore: “Hanno ritrovato l’intesa”

Arrivano indiscrezioni sulla coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, secondo un amico i due hanno ritrovato la loro intesa e sono di nuovo insieme.

Ultimamente, molte ex coppie stanno trascorrendo il tempo insieme a causa dei vari lockdown per il Coronavirus. Tra Al Bano e Loredana Lecciso, che sembrano essere molto felici insieme ai loro figli, oggi è la volta di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, in isolamento insieme. La coppia si era formata nel 2006, il matrimonio era arrivato dopo due anni e sono rimasti insieme fino al 2017. Adesso, sono nella casa di Montecarlo col piccolo Nathan.

Leggi anche -> Coronavirus Italia | Briatore | “Manovra inutile | ho licenziato mille persone”

Pochi giorni fa Briatore ha festeggiato il suo settantesimo compleanno insieme alla compagna Elisabetta Gregoraci. Un amico della coppia ha rivelato che i sue hanno deciso di trascorrere la quarantena insieme per stare con il loro bambino nella casa di Montecarlo dove hanno già vissuto insieme. “Hanno ritrovato l’intesa dei tempi migliori“, così commenta il loro amico. Le foto pubblicate dalla coppia, inoltre, sembrano confermare la loro ritrovata unione. Nella stessa casa di Montecarlo, lo scorso anno Flavio Briatore ha organizzato un lussuoso compleanno per i 40 anni di Elisabetta. Secondo un’altra indiscrezione, la showgirl avrebbe detto alle amiche che “è bello tornare a sorridere“, con Flavio.

Leggi anche -> Elisabetta Gregoraci “tradisce” Briatore con Alessandro Carollo, il suo osteopata

Elisabetta Gregoraci si unisce alla Pillow Challenge

Nelle ultime ore, Elisabetta Gregoraci ha partecipato alla sfida fashion sui social che vede protagonista le influencer di tutto il mondo, senza vestiti ma con un cuscino e una cintura attorno alla vita. La sfida si chiama “Quarantine Pillow Challange” ed è diventata virale.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!