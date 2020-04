Antonella Elia condivide il suo messaggio carico di dolore per il caro amico scomparso Raimondo Vainello. Oggi sono dieci anni che il pilastro della televisione non c’è più.

Oggi 15 aprile si celebra il decimo anniversario della morte di uno dei pilastri della televisione italiana, Raimondo Vianello. Arrivano molti messaggi da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui quello di Antonella Elia che, sul suo profilo Instagram, ha voluto dedicare un pensiero all’attore, conduttore e sceneggiatore scomparso.

Leggi anche -> Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: storia e mito della celebre coppia della tv

“Raimondo, ho fatto un pezzo importante della mia strada insieme a te“, così inizia il messaggio di Antonella Elia che ha affiancato Vianello per due anni, dal 1993 al 1995 nella conduzione di Pressing, prima ancora di lavorare con Fiorello e Alberto Castagna. “Oggi sono dieci anni che te ne sei andato, ma per me è come se tu fossi ancora accanto a me, con la tua ironia unica e i tuoi insegnamenti sinceri“, prosegue così il messaggio pubblicato su Instagram, dove conta oltre 150 mila followers. In molti ricorderanno la partecipazione di Antonella a Casa Vianello, in cui ebbe l’onore di entrare nel letto più familiare alla televisione italiana, occupando il posto di Sandra Mondaini.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip, Antonella Elia si fa male: cosa è successo

Il messaggio di Antonella Elia per l’amico scomparso

Il legame tra Antonella Elia e lo scomparso Raimondo Vianelli sembra essere ancora vivo, da come scrive la showgirl. “Ci sono persone che passano attraverso la tua vita come meteore, la scuotono e la trasformano per sempre e, anche quando non ci sono più, lasciano una presenza indelebile“. Nonostante le accuse al Grande Fratello Vip di essere una persona falsa, il messaggio condiviso sui social appare onesto e sincero.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!