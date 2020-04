Mamma di 26 anni scompare, il suo corpo viene trovato sepolto

Camila, mamma di 2 bambini, è stata uccisa e sepolta nei pressi della casa del fidanzato. La polizia sospetta che ad ucciderla sia stato l’ex marito.

Camila Aldana Tarocco, 26enne di Moreno (Buenos Aires), è uscita da casa dei genitori lo scorso 4 aprile e non ha mai più fatto ritorno. I genitori, preoccupati, hanno denunciato la scomparsa e poco dopo la polizia ha cominciato a cercarla con l’ausilio dell’unità cinofila. Dopo qualche giorno di ricerca gli agenti hanno trovato il corpo di una giovane donna sepolto in una busta di plastica.

Gli investigatori hanno da subito temuto che si trattasse della giovane scomparsa ed i genitori l’hanno riconosciuta attraverso i tatuaggi. Poco dopo il ritrovamento del cadavere è stato arrestato come principale sospetto il fidanzato. Il cadavere di Camila, infatti, è stato ritrovato nei pressi della sua abitazione. Dopo l’interrogatorio, però, il giovane è stato rilasciato ed i sospetti sono ricaduti sull’ex marito.

Secondo la ricostruzione degli agenti, il 4 aprile Camila è uscita di casa per vedersi con l’ex marito Ariel Alberto Gonzalez che è passato a prenderla nei pressi di una fermata dell’autobus. Non è chiaro se l’uomo avesse premeditato l’omicidio o se si sia trattato di un gesto impulsivo dovuto ad una discussione accesa. I due, infatti, erano genitori di due bambini di 5 e 7 anni. L’ipotesi è quella di un omicidio passionale, dovuto alla gelosia dell’uomo per la nuova relazione dell’ex moglie. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, lo stesso Gonzalez avrebbe confessato l’assassinio ai familiari.