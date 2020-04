Il castello delle cerimonie, chi è Matteo Giordano: età, storia e carriera

Chi è Matteo Giordano, il marito di Imma Polese, la figlia del ‘boss’ delle cerimonie Don Antonio Polese de Il castello delle cerimonie, popolare programma di RealTime.

Matteo Giordano ha sposato Imma Polese, la figlia del celebre ‘boss‘ delle cerimonie Don Antonio Polese. Insieme alla moglie gestisce il lussuoso Hotel La Sonrisa, celebre per l’organizzazione di cerimonie di Sant’Antonio Abate, luogo di nascita di Matteo.

Leggi anche -> Stasera in Tv cosa c’è da vedere tra programmi e film di oggi 17 aprile prima e seconda serata

Nato nel 1964 e laureato in Economia e Commercio, ha affiancato il suocero Don Antonio nella gestione dell’Hotel La Sonrisa. Dopo la morte dell’uomo, sta portando avanti l’attività insieme alla moglie Imma Polese, figlia del famoso ‘boss‘. Apparso sia nella trasmissione Il boss delle cerimonie, che in quella Il castello delle cerimonie di RealTime, si è fatto conoscere ed apprezzare dal pubblico per la sua simpatia. Matteo si occupa di accogliere i clienti e di organizzare le sfarzose cerimonie in tutti i minimi dettagli. Il programma è stato talmente fortunato da essere esportato in venti Paesi in tutto il mondo.

Leggi anche -> Stasera in tv film | Nome di Donna: cast, trama e trailer del film

Matteo Giordano non ha un profilo Instagram, così come sua moglie Imma. Ma gestiscono il profilo social dell’albergo ed ha un profilo Facebook. Insieme alla figlia di Don Antonio ha tre figli, due maschi tra cui il primogenito Tobia Antonio, spesso presente nella trasmissione, e una femmina.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!