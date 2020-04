Stasera in tv film – Nome di Donna: cast, trama e trailer del film

Nome di Donna, film drammatico del 2018, racconta la storia di Nina, una ragazza madre che lotta per sopravvivere in un ambiente molto difficile: trama del film si oggi, 17 aprile

La storia che Rai 3 alle ore 21.20 di oggi, 17 aprile, manderà in onda mette in luce come un rapporto di lavoro possa essere a volte difficile se il proprietario di un’azienda approfitta del suo ruolo. La bravissima Cristiana Capotondi, protagonista della pellicola del 2018, veste i panni di Nina, una ragazza madre che lotta per la sopravvivenza economica e che dovrà vedersela con una situazione che le sembrerà essere, in un certo senso, più grande di lei. Scopriamo insieme la trama del film.

Leggi anche –> Stasera in tv film – Puoi baciare lo sposo: cast, location, trama e trailer

Nome di Donna, trama

Nina, ragazza madre, si trasferisce con la figlioletta Caterina in un paese lombardo dove trova impiego come in una clinica privata per anziani. Sul posto di lavoro conosce tante colleghe che, come lei, si trovano ad affrontare situazioni familiari e personali difficili. Il gruppo, composto da donne sia italiane che straniere, è legato per necessità economica alla struttura e, come presto scoprirà Nina, al giudizio del manager che gestisce la clinica. Marco Maria Torri cercherà di includere anche Nina nel sistema di favori che richiede per lasciarle mantenere la propria posizione lavorativa e quando questa si rifiuterà, il manager inizierà una serie di ritorsioni, velate e non, nei suoi confronti. Le colleghe, preoccupate di perdere il posto, inizialmente la isoleranno e faranno finta di non cogliere gli atti di ripicca perpetrati, tuttavia presto anche loro cambieranno posizione.

Cast del film:

Cristiana Capotondi (Nina)

Valerio Binasco (Marco Maria Torri)

Adriana Asti (Ines)

Stefano Scandaletti (Luca)

Michela Cescon (avvocato Tina Della Rovere)

Bebo Storti (don Roberto Ferrari)

Laura Marinoni (avvocato Arabella Rossi)

Anita Kravos (Alina)

Renato Sarti (don Gino)

Vanessa Scalera (Sonia Talenti)

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI