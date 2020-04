Francesca Manzini trova l’amore in quarantena: “Mi hai cambiato la vita”

La comica ed ex conduttrice di ‘Striscia La Notizia’, Francesca Manzini, si è innamorata in video chiamata ed ora si gode il fidanzamento.

Si dice che l’amore sia questione di chimica, che quello vero si manifesta attraverso un colpo di fulmine. Basterebbe dunque solo uno sguardo per capire che la persona che si ha di fronte potrebbe essere quella con cui condividere il resto della vita. Questa idea romantica dell’amore si era un po’ persa ai giorni nostri, in cui la vita va veloce e così anche i sentimenti diventano passeggeri. Forse, però, la quarantena e l’obbligo di rimanere in casa ha riportato in auge un concetto di amore d’altri tempi.

Lo dimostra la bella storia del fotografo americano, infatuatosi della vicina di casa e deciso a conoscerla anche con l’obbligo del distanziamento sociale. La sua determinazione l’ho ha portato a tentare un approccio attraverso un drone e la sua romantica idea pare abbia premiato. Lo conferma anche quanto capitato a Francesca Manzini, ex conduttrice di ‘Striscia la Notizia’. L’attrice comica, infatti, pare abbia trovato l’amore in collegamento video.

Francesca Manzini trova l’amore in quarantena

Tutto è cominciato quando la sorella le ha presentato in collegamento video l’amico Christian. Tra i due c’è stata una sintonia immediata che si è tramutata in reciproca attrazione nel corso dei giorni successivi: “Mi chiama mia sorella in video-chiamata e mi presenta questo tipo, Christian, ed è colpo di fulmine per entrambi. Io gli faccio l’imitazione di Monica Bellucci, lui si diverte come un matto. Abbiamo iniziato a parlare e non abbiamo più smesso, ci addormentiamo insieme in video, ci svegliamo insieme. Si sono single e in questa quarantena mi sto fidanzando… Io gli ho presentato mamma e lui ha fatto lo stesso con i suoi”.

Nelle scorse ore è apparsa anche la prima foto insieme, accanto alla quale Francesca scrive: “Mi hai cambiato la vita“. La prima risposta al post è ovviamente di Christian, il quale contraccambia il sentimento: “Ogni singolo secondo voglio viverlo con te… Ti amo immensamente”. Qualcuno l’ha criticata, chiedendosi in che modo potesse aver trovato feeling con una persona senza vederla, ma lei ha ribadito che il loro rapporto al momento è stato solamente a distanza.