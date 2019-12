Francesca Manzini, operazione col sorriso: “Ho vinto io, tiè”

Direttamente dal letto dʼospedale Francesca Manzini annuncia raggiante: “Ho sconfitto un piccolo male”. Lʼex concorrente di “Amici Celebrities” tranquillizza così i suoi follower.

“Domani a quest’ora io chiuderò gli occhi per un po’ perché sconfiggerò un piccolo male”. Così aveva detto Francesca Manzini in un video social il 18 dicembre. A 24 ore di distanza da quel post, ne è arrivato un altro direttamente dal letto d’ospedale. Stavolta l’attrice e imitatrice è sorridente e con il pollice alzato: “Ho vinto io! e me ce so pure truccata tiè!”, scrive.

La più bella vittoria di Francesca Manzini

Truccata, raggiante e apparentemente serena, anche stavolta Francesca Manzini ha voluto mandare un messaggio di positività ai suoi tanti fan. “Il bello del male è che ti fa guardare avanti e ti fa semplificare i tuoi giorni… – aveva detto l’ex concorrente di Amici Celebrities 2019 nel video prima dell’intervento -. Pensate solo a ciò che è necessario pensare e solo quando si presenta la necessità di farlo”.

Il calore del suo pubblico non ha tardato a manifestarsi. Per l’attrice è arrivata una valanga di cuori e messaggi di incoraggiamento da tanti amici famosi, da Diana Del Bufalo a Stash e Marcello Sacchetta. E lei, superato con successo l’intervento al collo dell’utero di cui fa anche un racconto ironico in un video, ringrazia Mediaset, la produzione di Italia 1 e tutte le persone che le sono state vicine e conclude: “Un bacio e viva la vita!”.

