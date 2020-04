Stasera in tv – Fuori dal Coro su Rete 4: tutti gli ospiti di oggi 14 Aprile

Stasera in tv – Fuori dal Coro su Rete 4: tutti gli...

Il programma di Mario Giordano, Fuori dal Coro, torna con le sue inchieste sull’emergenza Coronavirus: ospiti di oggi, 14 Aprile saranno politici ed esperti

Con un sapiente escamotage, il giornalista Mario Giordano riuscirà ad avere anche stasera in televisione un pot pourri di ospiti d’eccezione, il tutto senza trasgredire alle norme imposte dal Governo. Il conduttore con le sue inchieste gridate si soffermerà su ciò che, nascosto sotto il tappeto dell’emergenza, continua a non andare nel verso giusto per il nostro Paese.

La trasmissione inizierà a partire dalle ore 21.25 su Rete 4.

Scopriamo insieme gli ospiti e sugli argomenti su cui verterà il programma.

Mario Giordano conduce Fuori dal Coro su Rete 4

La rubrica legata all’attualità politica ed economica italiana guidata da Mario Giordano, Fuori dal Coro, oggi si concentrerà sull’emergenza Coronavirus, affrontando l’argomento con politici ed esperti. Dal punto di vista economico ci sono e ci saranno molti sconvolgimenti e sul tema interverranno esponenti della politica, ossia la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. Si parlerà anche della preoccupazione legata al lockdown prolungato e, soprattutto i dubbi riguardanti la ripartenza del nostro Paese, indissolubilmente legata alla cosiddetta fase 2. Fra le personalità di spicco dell’ambito sanitario verrà intervistato il professor Massimo Galli, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, che illustrerà la situazione attuale riallacciandosi ai numeri delle statistiche legate al Coronavirus.

Gli aiuti proposti dall’Eurogruppo

Durante la trasmissione è previsto un approfondimento sugli aiuti proposti dall’Eurogruppo. L’introduzione dei Coronabond o il ricorso al Mes sono esclusi?

Quale è inoltre la risposta degli imprenditori?

Il dibattito verrà affrontato dal vicepresidente di Confindustria Licia Mattioli, dalla stilista Elisabetta Franchi e dal direttore di Libero Vittorio Feltri.

