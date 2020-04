Stasera in tv – Cartabianca: ospiti di stasera e anticipazioni oggi 14 Aprile

Cartabianca di Bianca Berlinguer si occuperà dell’emergenza Coronavirus e soprattutto di rispondere alla domanda: in cosa consiste la “fase 2”?

Oggi, 14 Aprile, Bianca Berlinguer con Cartabianca si occuperà di dare un quadro generale dell’emergenza legata all’epidemia di Coronavirus, soprattutto in relazione alla cosiddetta fase 2. In che modo cambieranno le nostre abitudini di vita e quando si tornerà alla normalità?

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla messa in onda.

Cartabianca, ospiti di stasera e reportage

Attualità, cronaca, approfondimenti e dibattito relativi alla crisi economico – sanitaria che ha colpito il nostro Paese saranno al centro della puntata di Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer. Le misure di contenimento sono state prorogate fino al 3 Maggio, tuttavia molte sono le domande che si susseguono su cosa accadrà dopo questa data. Il dibattito sociale nel nostro Paese è, infatti, in fermento perché per effetto del nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, le maglie delle misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si allargheranno, ma occorre comprendere consapevolmente sino a che punto.

Il nuovo Dpcm

Già da oggi, 14 Aprile, il nuovo Dpcm ha permesso la riapertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini. Tra le attività produttive sono consentite la silvicoltura e l’industria del legno, mentre si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle singole Regioni. Inoltre è confermato il divieto di accesso del pubblico a parchi e ai giardini pubblici e non è consentito svolgere attività ricreativa all’aperto. Tuttavia si potrà continuare a svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, sempre nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altro individuo.

A Cartabianca si parlerà questa sera di cosa accadrà dopo il 3 Maggio e come il Governo intende far coesistere il virus con la necessaria ripresa delle attività produttive nel nostro Paese.

