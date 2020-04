Disoccupato a causa del Coronavirus, poi milionario: storia di un “miracolo”

Un padre di famiglia che aveva perso il lavoro per via dell’emergenza Coronavirus ha giocato alla lotteria e vinto un premio milionario.

La nuova emergenza legata alla pandemia di Coronavirus gli aveva cambiato la vita – in peggio – da un giorno all’altro, lasciandolo a casa senza un lavoro. Ma dopo qualche giorno la fortuna gli ha restituito quanto gli aveva tolto… con parecchi interessi. E’ la straordinaria storia di un padre i famiglia australiano che si è improvvisamente e inaspettatamente ritrovato milionario.

Il milionario che sta facendo sognare l’Australia

Il protagonista di questa singolare vicenda, raccontata sui media australiani con toni entusiastici, è come un padre di famiglia che dopo aver perso il lavoro per colpa del Coronavirus ha vinto, anzi stravinto alla lotteria e incasserà la bellezza di 4 milioni e mezzo di dollari.

E’ accaduto ad Adelaide, in Australia appunto, e la lotteria in questione è la “Set for Life”. Il fortunato giocatore, licenziato sull’onda della chiusura di tantissime imprese dopo l’inizio della pandemia, ha voluto rimanere anonimo, limitandosi a far sapere che è padre di un bambino piccolo. In preda alla disperazione, ha deciso di sfidare la fortuna nel weekend di Pasqua, tentando il colpaccio… e gli è andata decisamente bene.

Il vincitore riceverà ben 20mila dollari al mese per i prossimi 20 anni, per un totale di 4,5 milioni di dollari. “Quando ho scoperto che avevo vinto ho svegliato mia moglie per dirglielo, lei ha urlato – ha raccontato il Nostro ai media locali -. Sono stato molto sotto stress per via del lavoro, ma ora mi sento sollevato e felice”. Almeno una buona notizia…

