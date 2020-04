Stasera in tv, Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni del 12 aprile. Fabio Fazio intratterrà i propri spettatori con i suoi ospiti, in collegamento in questa domenica di Pasqua.





Andrà in onda questa sera su Rai 2 l’appuntamento settimanale con Che tempo che fa. Il programma, condotto da Fabio Fazio, ospiterà molti ospiti in collegamento durante questa domenica di Pasqua.

Stasera in tv, Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni della puntata del 12 aprile

Anche questa sera, nella domenica di Pasqua, il programma televisivo di Rai 2 condotto da Fabio Fazio intratterrà i propri telespettatori con i propri ospiti. Molti saranno i dibattiti in collegamento e in studio. Argomento principale di questa serata, come purtroppo da alcune settimane a questa parte, sarà quello del Coronavirus, di cui si tratterà con il virologo Roberto Burioni.

Nella puntata di questa sera del programma interverranno naturalmente in collegamento le presenze fisse, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. E ci saranno anche il Mago Forest, Ale e Franz, Raoul Cremona, Gigi Marzullo e Nino Frassica. Tra gli altri ospiti della puntata di questa domenica ci saranno inoltre i premi Nobel per l’Economia 2019 Esther Duflo e Abhijit Banerjee, che, assieme a Michael Kremer, sono stati premiati per aver introdotto un approccio nuovo in grado di combattere la povertà globale.

Gli altri ospiti della serata di Pasqua

Tra gli altri ospiti della serata ci sarà anche il Presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Saranno presenti inoltre il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, e il medico dell’università di Pittsburgh Andrea Gambotto, che per primo ha pubblicato un report sul vaccino-cerotto contro il Covid-19.

La puntata del programma si concentrerà sull’emergenza sanitaria che sta vivendo in queste ore il nostro Paese. Questo attraverso gli interventi anche del primario del reparto di Terapia Intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano Alberto Zangrillo, del capo dell’Ordine dei medici della Lombardia Gianluigi Spata, di Carlo Cottarelli e del vicario Don Mattia Ferrari.

Ospiti musicali della serata saranno Tiziano Ferro, in collegamento da Los Angeles e Nek, che presenterà il nuovo singolo Perdonare. Non mancheranno infine Antonio Albanese, che dal 18 aprile ripartirà con la seconda stagione de I topi e Luca Argentero, protagonista della serie televisiva di successo Doc-Nelle tue mani.