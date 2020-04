Stasera in tv – Che Tempo Che Fa: ospiti di oggi, 5 Aprile

Che Tempo Che Fa stasera in televisione porta politici, esperti e artisti che ci terranno aggiornati sull’emergenza Coronavirus: tutti gli ospiti di oggi

Tanti artisti a Che Tempo Che Fa e i temi d’attualità più dibattuti, a partire dall’emergenza Coronavirus, stasera su Rai 2 ore 21.05.

Che cosa accadrà stasera in televisione? Scopriamolo insieme e godiamoci le interviste di Fabio Fazio e restiamo a casa!

Che Tempo Che Fa: aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus e la performance live di Sting

Fabio Fazio, assieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, continua a intrattenerci nonostante le difficoltà date dall’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di Covid-19.

Tante le personalità, scienziati ed esperti, che interverranno per aggiornare il pubblico su questa crisi sanitaria ed economica. Torna il virologo Roberto Burioni, uno fra i primi specialisti a illustrare le capacità epidemiche del virus e a invitare i cittadini a non sottovalutarne gli effetti. Come di consueto il ricercatore risponderà alle domande del pubblico, riportate da Fabio Fazio. Spazio all’arte e soprattutto a Sting, che per mostrare la sua vicinanza al popolo italiano, si esibirà in una speciale performance live. Non mancheranno all’appuntamento Gigi Marzullo, il Mago Forest e Nino Frassica.

Ospiti di oggi:

Lucia Azzolina

Ministro dell’Istruzione;

Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio e Segretario Nazionale del PD;

Angelo Borrelli

capo della Protezione Civile

Roberto Burioni

virologo;

Guido Silvestri

professore ordinario e capo dipartimento di Patologia e Medicina di Laboratorio alla Emory University di Atlanta;

Silvio Brusaferro

Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità;

Silvestro Scotti

segretario generale nazionale della Federazione italiana medici di famiglia;

Antonio Di Bella

direttore di Rai News;

Claudio Pagliara da New York, Marco Varvello da Londra, Giovanna Botteri da Pechino, Marc Innaro da Mosca, Giammarco Sicuro da Madrid, Iman Sabbah da Parigi, Barbara Gruden da Berlino

corrispondenti Rai;

Sting

il cantante si esibirà in una speciale performance live;

Roberto Saviano

lo scrittore sarà in collegamento da New York;

Sabino Cassese

giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese;

giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese; Enrico Brignano.