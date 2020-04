Jesus, chi è il protagonista Jeremy Sisto: età, foto, carriera

Jeremy Sisto è il protagonista dell’attesissimo film Jesus, in onda stasera su Rai 1. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

La domenica di Pasqua su Rai 1 propone in prima serata, alle 21, il film Jesus del 1999 con Jeremy Sisto nella parte di Gesù Cristo, Jacqueline Bisset nel ruolo di Maria, Gary Oldman in quello di Ponzio Pilato e Luca Zingaretti nella parte di Pietro. Conosciamo più da vicino l’attore statunitense Jeremy Sisto.

L’identikit di Jeremy Sisto

Jeremy Merton Sisto è nato a Grass Valley, in California (Stati Uniti), il 6 ottobre 1974, figlio di Richard Sisto, un musicista jazz italo americano, e Reedy Gibbs, un’attrice, che divorziarono quando aveva solo 4 anni. Cresciuto a Chicago, Illinois, ha studiato alla “Francis W. Parker School” e giovanissimo ha preso parte al film Grand Canyon – Il cuore della città. In seguito si è iscritto all’Università della California, Los Angeles, per poi dedicarsi a tempo pieno alla carriera di attore.

Jeremy Sisto è apparso nel videoclip di We’re Not Gonna Take It, brano dei Twisted Sister. A inizio carriera ha preso parte ai film Ragazze a Beverly Hills e L’Albatross – Oltre la tempesta. Nel corso degli anni ha recitato in svariati film tv e ottenuto un piccolo ruolo nel film Scherzi del cuore. Nel 1999 ha interpretato Gesù Cristo nel film tv internazionale La Bibbia: Jesus.

Nel 2001 è entrato nel cast della pluripremiata serie tv Six Feet Under, dove fino al 2005 ha interpretato il ruolo che l’ha reso più noto: quello di Billy Chenowith. Nel 2002 ha interpretato Giulio Cesare nell’omonima serie televisiva. Nel 2003 ha partecipato a Thirteen – 13 anni seguito dall’horror Wrong Turn – Il bosco ha fame. Nel 2004 diretto da Asia Argento ha recitato in Ingannevole è il cuore più di ogni cosa.

Nel 2006 Sisto è entrato cast della sfortunata serie Kidnapped, cancellata dopo la prima serie, e nel 2007 ha recitato al fianco di Keri Russell in Waitress – Ricette d’amore ed è apparso nel videoclip dei Maroon 5 Wake Up Call, dove viene “ucciso” da Adam Levine.

Nel 2007 ha inoltre recitato nell’episodio Una bella famiglia della serie televisiva Law & Order – I due volti della giustizia, nei panni dell’avvocato difensore Clint Glover. Solo un anno più tardi è entrato a far parte del cast principale, interpretando il detective Cyrus Lupo, fino al 2010, per 63 puntate. Nel 2011 è entrato nel cast della sit-com Suburgatory.

Per quanto riguardala vita privata, Sisto è stato sposato con Marisa Ryan, dalla quale ha divorziato nel 2002. Il 5 giugno 2009 ha avuto una figlia, Charlie Ballerina, dalla fidanzata Addie Lane, che ha poi sposato nell’ottobre 2009. Il 9 marzo 2012 è diventato padre per la seconda volta, di Bastian Kick Sisto.

