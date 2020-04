Cosa vedere in tv a Pasqua 2020: i programmi di Rai, Mediaset e La7

Pasqua 2020 sarà molto diversa dal solito, non tanto a tavola dove i piatti della tradizione comunque la faranno da padrone, ma come sappiamo bene in tutto il resto. In questo difficile momento di quarantena e di lotta al coronavirus a farci compagnia nel lungo weekend che trascorreremo a casa saranno indubbiamente gli affetti che avremo vicini, ma anche la tecnologia. Potremo infatti scegliere in questo weekend di Pasqua di visitare un museo, un monumento o una mostra dal pc oppure possiamo semplicemente accendere la tv e rilassarci sul divano vedendoci un film.

Nel palinsesto tv per questa Pasqua 2020 ci sono programmi per piccoli e grandi e ovviamente ci sono le dirette delle celebrazioni religiose a partire da venerdì sera dalla suggestiva via Crucis in piazza San Pietro.

Cosa vedere in tv: i programmi di Pasqua

Ai canali della tv generalista e di Sky si aggiungono i programmi delle piattaforme streaming: Rai Play, Netflix, Prime Video e la nuovissima Disney Plus. Un catalogo quindi infinito fra cui scegliere il film di Pasqua. Indubbiamente ampio spazio nella programmazione di Pasqua in tv è riservata alle celebrazioni pasquali, specialmente in questo momento in cui el funzioni si possono seguire sono online o in televisione. Domenica di Pasqua alle 12 su Rai Uno, Rainews24 e Tv2000, la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco in diretta da San Pietro. E dopo il pranzo è tempo di rilassarsi. Ecco cosa c’è da vedere.

Programmi Rai per Pasqua 2020

La mattina di Pasqua la consueta diretta su Rai 1 alle ore 11 della messa del Santo Padre da San Pietro e alle ore 12 la benedizione Urbi et Orbi alle 12. La domenica di Pasqua su Rai 1 continua in prima serata sulla tematica religiosa raccontando la passione di Cristo. Alle 21 il film ‘Jesus’del 1999 con Jeremy Sisto nella parte di Gesù Cristo, Jacqueline Bisset nel ruolo di Maria, Gary Oldman in quello di Ponzio Pilato e il nostro Luca Zingaretti nella parte di Pietro.

Su Rai 2 il pomeriggio è all’insegna del divertimento con la trilogia di Una Notte al Museo, i film campioni di incassi con Ben Stiller e Robin Williams. In serata va regolarmente in onfa ‘Che tempo che fa’ con Fabio Fazio che ha scelto di non fare pausa festiva.

Su Rai 3 alle 13 per la serie le grande interviste di Enzo Biagi va in onda lo speciale realizzato su Papa Wojtyla, appunti di un prete polacco. Alle 21 invece il film d’animazione ‘Emoji: accendi le emozioni’.

Sugli altri canali Rai: su Rai 4 il film per ragazzi ‘Gatta Cenerentola’, su Rai movie ‘Il pranzo della domenica’. Su Rai Premium il grande classico ‘Gesù di Nazareth’ di Zeffirelli in onda in due puntate sabato e domenica sempre alle ore 16.

Programmi Mediaset a Pasqua 2020

Sulla rete ammiraglia Mediaset, Canale 5, nella mattina di Pasqua alle ore 10 la Santa Messa in diretta dal Santuario del Divino Amore di Roma. In serata il film su Giovanni XXIII il ‘Papa Buono’ di Ricky Tognazzi.

Su Italia Uno giornata dedicata ai ragazzi e in serata alla fantascienza con ‘Star Wars: il risveglio della Froza’ e a seguire Blade Runner di RIdley Scott.

Su Rete 4 spazio ai capolavori: alle 15 il classico Ben Hur, in serata il Re dei re e a seguire il musical Jesus Christ Superstar.

Altri programmi tv di Pasqua

Su La7 la giornata di Pasqua è dedicata ai ragazzi con la ‘Storia Fantastica’, ‘Rango’ e ‘Le avventure del Capitano Hornblower’. In serata invece si cambia registro con ‘War Horse’.

Su Sky Cinema 1 il film in prima visione ‘Il giorno più bello del mondo’ di Alessandro Siani. Di tutt’altro tipo il film su Sky Cinema Due si tratta de La Passione di Cristo di Mel Gibson. Su Sky Cinema Comedy invece si ride con i film di Alberto Sordi.

Per i ragazzi c’è il canale Sky Cinema Dreamworks con tutti film della Dreamworks.

Esce il giorno di Pasqua il film ‘Un figlio di nome Erasmus’ di Luca e Paolo. La pellicola si può acquistare e vedere in streaming su Sky, Rakuten tv, TimVision, Google Play, You Tube, Infinity e Huawei Video.

Su Raiplay molti film dedicati a Gesù e miniserie dedicate a personaggi biblici.