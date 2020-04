Sara Vulinovic, chi è il fidanzato di Madre Natura Thomas Flaim

Thomas Flaim è il fidanzato di Sara Vulinovic, la bellissima Madre Natura di Ciao Darwin. Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sul suo conto.

Thomas Flaim è il (fortunatissimo) uomo che è riuscito a rubare il cuore di Sara Vulinovic, l’affascinante modella croata – ma da ormai molti anni residente in Italia – che ha fatto sognare il pubblico maschile (e non solo) di Ciao Darwin in veste di Madre Natura. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Thomas Flaim

Su Thomas Flaim si hanno pochissime informazioni, ma la prima cosa che balza all’occhio è che lui pure è un bellissimo ragazzo: alto, fisico robusto e aitante, sguardo sexy, elegantissimo. Per il resto, si può scoprire qualcosa in più spulciando tra le pagine del suo profilo Instagram.

Il ragazzo, che sul noto social network è seguito da parecchie migliaia di follower, si è laureato in Economia nel 2007 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e attualmente vive e lavora a Milano. Di professione fa l’imprenditore: ha a quanto pare una linea di scarpe glamour tutta sua, e completamente Made in Italy: la Thomas Neuman, fondata nel 2017 e presente sempre su Instagram con una pagina apposita sempre molto seguita. Cliccare per credere.

