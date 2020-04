Alba Parietti ricorda il suo amico: “Morto per Coronavirus, che agonia”

Ancora brutte notizie per il Coronavirus. Questa volta anche Alba Parietti è stata colpita da un brutto lutto: “Oggi è una giornata triste”

Il Coronavirus continua senza sosta a collezionare vittime in Italia. Così anche Alba Parietti si è lasciata in uno sfogo sul suo profilo Instagram ricordando un suo caro amico che non ce l’ha fatta: “Oggi è una brutta giornata.” Poi ha aggiunto: “In qualche maniera ci siamo abituati a vivere segregati e in fondo ne apprezziamo anche il valore. Alle persone che insistono per riaperture immediate di tutto che escono senza farsi troppi problemi vorrei spiegare che noi in Lombardia, tutti noi ogni giorno abbiamo notizie tragiche da parte di amici e parenti”. Poi il triste annuncio: “Oggi se ne è andato il padre di uno dei più cari amici di mio figlio”.

Alba Parietti, il lungo racconto

Così la stessa showgirl italiana ha raccontato tutto il dramma che l’ha colpita nelle scorse ore: “Ho assistito ogni giorno alla sua agonia, attraverso l’assenza di informazione, attraverso l’angoscia del figlio che vive all’estero”. Poi il triste epilogo: “Nessuna informazione, qualche raro, preoccupante messaggio. E questa mattina la fine, in solitudine”. La chiosa finale: “Provate voi a vivere in Lombardia. Nessuno di noi Lombardi non ha perso qualcuno. Nessuno di noi quando ha avuto qualche lieve linea di febbre non ha pianto per la paura pensando di morire. Forse è difficile capirlo ma provateci”.