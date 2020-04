Romina Power ha pubblicato una foto molto simile a quella che giorni prima aveva postato Loredana Lecciso, si tratta di un messaggio alla “rivale”.

Il gossip sulle relazioni sentimentali di Al Bano non cessa nemmeno dopo le numerose smentite del cantante. Durante la finale di Amici gli hanno chiesto quali fossero i suoi sentimenti per l’ex moglie Romina Power e quando era l’ultima volta che si erano baciati.

L’artista ha preferito eludere le domande ed ha detto di non ricordare l’ultimo bacio poiché era passato troppo tempo. Ad alimentare le voci, però, ci ha pensato Romina, smentendolo in diretta e dicendo che l’ultimo bacio era stato pochi minuti prima.

Nemmeno il tempo di discutere sulla presunta relazione tra i due che Al Bano spiazza tutti con un annuncio: va a passare la quarantena insieme a Loredana Lecciso ed ai loro figli. Ovviamente la notizia ha subito generato voci su un ritorno di fiamma tra i due (ma come, poco prima non era tornato con Romina?). Alle pressanti domande di fan e curiosi, il cantante di Cellino San Marco ha preferito non rispondere. Da sempre, infatti, è allergico al gossip e cerca di tenersene lontano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 9 Apr 2020 alle ore 3:21 PDT

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Romina copia Loredana Lecciso?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_) in data: 29 Mar 2020 alle ore 10:32 PDT



L’ultima indiscrezione su questa infinita storia d’amore a tre protagonisti proviene da un post di Romina. La foto scattata dalla cantante mostra una casetta immersa nel bosco, davanti ad un lago. Secondo quanto riportato dal ‘Libero‘ la casetta in questione sarebbe la stessa impressa nello scatto della Lecciso di qualche giorno prima. Ad alcuni sembra un messaggio, una frecciata rivolta a Loredana, ma trovandosi entrambe in una delle tenute Carrisi sembra piuttosto normale che abbiano potuto fotografare una stessa parte della tenuta. Insomma si tratta solo di gossip al quale, se ne avranno voglia, daranno risposta i diretti interessati.