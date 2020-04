Piedi al limite, chi è la dottoressa Ebonie Vincent: età, storia e carriera

Piedi al limite: tutte le informazioni sulla dottoressa Ebonie Vincent, uno dei due medici protagonisti della serie.

Piedi al limite è il nuovo show di Real Time in onda dal 17 marzo. Il canale non è nuovo a questo tipo di show: il suo prodotto più famoso è sicuramente Vite al limite, un docureality che segue l’evoluzione per un anno di pazienti gravamente obesi (e che ha reso una star il suo protagonista, il dottor Nowzaradan).

Piedi al limite: chi è la dottoressa Ebonie Vincent

Ebonie Vincent è una podologa statunitense nata il 23 luglio 1986. È una ex giocatrice di pallavolo che, almeno da quanto si apprende sul web non è sposata e non ha figli. E’ protagonista, assieme al dottor Brad Schaeffer del docureality Piedi al Limite (titolo originale “My feet are killing me”).

Come dicevamo di lei non si hanno molte informazioni: “Molte persone mi chiedono perché ho scelto una carriera in podologia visto che molti considerano i piedi la parte meno desiderabile del corpo” ha scritto sul suo sito internet doctorebonie.com. “La mia risposta è sempre la stessa: una malattia in qualsiasi parte si trovi non è piacevole”. E poi ha aggiunto: “Ci vuole un’empatia speciale e uno stomaco forte delle volte per prendersi carico dei problemi dei piedi e aiutare i pazienti a tornare sulle proprie gambe. I podologi si occupano di qualcosa che letteralmente cambia la vita in meglio!”.