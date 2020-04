Piedi al limite, chi è il dottor Brad Schaeffer: età, vita e storia

Piedi al limite: tutte le informazioni sul dottor Brad Schaeffer, uno dei due medici protagonisti della serie.

Piedi al limite è la nuova scommessa di Real Time in onda dal 17 marzo sul canale di Sky e in chiaro (dal 9 marzo invece è visibile su Dplay Plus). Ovviamente il canale non è nuovo a questo tipo di show: il suo prodotto più famoso è sicuramente Vite al limite, un docureality che esiste già da diversi anni che segue l’evoluzione per un anno di pazienti gravamente obesi (e che ha reso una star il suo protagonista, il dottor Nowzaradan).

Piedi al limite: chi è il dottor Brad Schaeffer

Brad Schaeffer è invece il protagonista – assieme alla collega Ebonie Vincent – di Piedi al limite. Il programma originariamente My Feet Are Killing Me, ovvero “i miei piedi mi stanno uccidendo“, e infatti ci sono diversi casi veramente bizzarri: per esempio c’è chi ha sei dita per ogni piede, oppure chi non lava i propri piedi e taglia le proprie unghie da cinque anni.

Brad Schaeffer si è laureato in medicina alla Palm Beach Atlantic University nel 2006 e, successivamente, in podologia all Temple University’s School of Podiatric Medicine nel 2011.

Durante gli studi ha fatto parte anche di una squadra di baseball, che è anche il suo sport preferito, ma ha lasciato l’attività sportiva dopo aver visto un calo dei suoi voti e così ha scelto di dedicarsi completamente alla medicina.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa se sia fidanzato o meno: è di certo molto seguito sui social. Per esempio il suo account @doctor.bradley ha oltre 100mila followers.

Non è la prima volta che il dottore partecipa in tv: aveva già preso parte a The Titan Games, una serie di competizioni sportive presentata in anteprima su NBC il 3 gennaio 2019, arrivando in semifinale.