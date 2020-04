Twitter, fondatore dona 28% patrimonio alla lotta al Coronavirus – VIDEO

Il messaggio forte di Jack Dorsey, fondatore e CEO di Twitter: dona 28% patrimonio alla lotta al Coronavirus, fondo per il reddito universale.

Il CEO di Twitter Jack Dorsey ha annunciato che donerà 1 miliardo di dollari per finanziare gli sforzi nella lotta al Coronavirus. Si tratta del 28% del suo attuale patrimonio netto, che sarebbe di circa 3,6 miliardi di dollari.

Tali donazioni avranno l’obiettivo di sostenere questioni come la salute e l’istruzione delle ragazze, insieme all’idea di un reddito di base universale.

Viene spiegato da Jack Dorsey ovviamente via Twitter che il reddito di base universale è “una grande idea che necessita di sperimentazione. La salute e l’istruzione delle ragazze sono fondamentali per l’equilibrio”. Dunque i fondi non saranno impiegati per l’emergenza, ma per ‘ricostruire’: “Le esigenze sono sempre più urgenti, e voglio vedere l’impatto nella mia vita. Spero che questo ispiri altri a fare qualcosa di simile. La vita è troppo breve, quindi facciamo tutto il possibile oggi per aiutare le persone adesso”.