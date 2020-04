Stasera in tv film – Napoli Milionaria: film, opera e trama, oggi 9 Aprile

L’opera teatrale di Edoardo De Filippo intitolata Napoli Milionaria verrà trasmessa questa sera in tv facendoci tuffare in un universo nostrano quanto parallelo

La commedia di Eduardo De Filippi con la prima opera della raccolta Cantata dei giorni dispari intitolata Napoli Milionaria andrà in onda sul piccolo schermo stasera alle ore 21.20 su Rai 3 e vedrà Massimo Ranieri nel ruolo del protagonista Gennaro Jovine e Barbara De Rossi nei panni della devota moglie Amelia.

Scopriamo insieme tutti i dettagli che riguardano l’esilarante opera teatrale che oggi, 9 Aprile, ci porterà sul palco assieme alle maschere di Edoardo.

Leggi anche –> Stasera in tv film | Captain America – Il primo Vendicatore: cast, trailer e trama

Napoli Milionaria, l’opera teatrale sul piccolo schermo

Gennaro Jovine durante la guerra per tirare avanti la famiglia, composta dalla moglie Amelia e dai loro figli, si da alla borsa nera. Durante una retata della polizia, per non essere scoperto, Gennaro è costretto a fingersi morto. Lo stratagemma non funzionerà e il protagonista verrà portato in prigione. Amelia, per sopravvivere, stringe amicizia con Errico Settebellizze e Amedeo, figlio di Gennaro, si dedica al furto d’auto.

La figlia Maria Rosaria, inoltre, viene messa incinta da un soldato americano.

Il capo famiglia tornerà finalmente a casa, ma ad attenderlo non sarà lo stesso clima familiare che aveva lasciato prima della sua reclusione. A prendere il loro interesse è infatti Errico e il festeggiamento per il suo compleanno da cui Gennaro si sentirà, per ovvi motivi escluso. Il protagonista si rifugerà quindi al capezzale della figlia Rinuncia, molto malata, e a lei racconterà ogni cosa in quello che sembra essere, più che altro, un dialogo interiore.

Interpreti:

Massimo Ranieri

Barbara De Rossi

Enzo Decaro

Ester Botta

Fabrizio Nevola

Napoli Milionaria, promo

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI