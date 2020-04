Captain America: The First Avenger, film del 2011, si basa sul famoso personaggio dei fumetti Marvel Comics, raccontandoci come tutto è iniziato: la trama e i dettagli sul film di oggi, 9 Aprile

Il film intitolato Captain America – Il primo Vendicatore, questa sera in tv alle ore 21.20 su Rai 2, si rifà personaggio dei fumetti Marvel Comics, che sulla scrittura di Christopher Markus e Stephen McFeely ci riporta agli inizi della sua leggenda.

Scopriamo insieme la trama, il trailer e il cast assolutamente stellare del film.

Captain America – Il primo Vendicatore, trama del film

Ai giorni nostri (ossia il 2011, anno di uscita del film) un gruppo di scienziati trova al Polo Nord il relitto di un vecchio velivolo nel quale rinvengono un oggetto dall’aspetto misterioso.

Durante la seconda guerra mondiale, nel 1942, in Norvegia Johann Schmidt, capo dell’HYDRA, entra nel castello a Tønsberg. L’ufficiale, che appartiene alla divisione scientifica hitleriana, riesce a rubare il Tesseract, ossia un manufatto di enorme potere derivante dagli antichi dèi nordici, e inizia a utilizzarlo nel conflitto.

Nel frattempo Steve Rogers, ragazzo americano dalla costituzione fisica che lo rende inadatto all’arruolamento, cerca in ogni modo di entrare a far parte dell’esercito per aiutare il suo paese e il mondo nel conflitto. Ascoltando per puro caso un dialogo fra Steve e un suo amico, lo scienziato Abraham Erskine si rende conto del patriottismo che alberga nel cuore del piccolo uomo. Steve avrà così la sua occasione ed entrerà a far parte della sezione speciale dell’esercito diretta dal colonnello Chester Phillips e dell’agente Peggy Carter. La nuova recluta verrà scelta, proprio in virtù delle sue doti umane, come l’uomo giusto su cui sperimentare il siero del supersoldato.

Cast:

Chris Evans (Steve Rogers / Capitan America)

Tommy Lee Jones (Col. Chester Phillips)

Hugo Weaving (Johann Schmidt / Teschio Rosso)

Hayley Atwell (Peggy Carter)

Sebastian Stan (James “Bucky” Barnes)

Dominic Cooper (Howard Stark)

Neal McDonough (Dum Dum Dugan)

Derek Luke (Gabe Jones)

Stanley Tucci (Abraham Erskine)

