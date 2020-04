Le polemiche in casa Grande Fratello non finiscono mai. E così, anche in occasione della finale, c’è stato un acceso dibattito a distanza tra Sossio Aruta e Antonio Zequila.

Ancora una polemica tra Sossio Aruta e Antonio Zequila durante la finale del Grande Fratello Vip. Gli altri concorrenti hanno fatto credere al calciatore che Zequila sarebbe potuto rientrare con un televoto al momento. L’attore, che si trova in studio insieme a Licia Nunez, accende un litigio a distanza. Dopo esser uscito dalla casa più spiata dagli italiani, ha fatto delle ricerche sulla vita dello stesso Sossio. Antonio lo attacca mettendo in risalto che era stato squalificato, pronta la risposta di Aruta: “Non sai neanche perché sono stato squalificato!”

Antonio Zequila, attacco all’ex moglie di Sossia Aruta: il litigio

Successivamente Zequila continua le polemiche e risponde: “Dai gli alimenti a tua moglie che si lamenta che non ne dai ai tuoi figli“. I fatti sembrano risalire al 2017 tra Sossio e l’ex moglie nell’anno 2017 con la stessa Ursula che ha voluto difendere Aruta: “Vergognatevi di far parte di questo mondo ‘pubblico’. Siete degli esempi squallidi, di una bassezza e un’ignoranza vergognosa”. Infine, Sossio ha risposto ancora una volta: “La mia ex moglie da me non avanza neanche un centesimo”. A placare le polemiche, infine, ci pensa Alfonso Signorini: “Sossio non lo dice per eleganza, ma la mattina si alza anche alle 4 per garantire ai propri figli quello di cui hanno bisogno. Bisogna riconoscere a quest’uomo quello che fa”.