Stasera in tv – Pechino Express 2020: anticipazioni di oggi 7 Aprile

L’adventure game Pechino Express 2020 continua stasera con la semifinale: rimaste 4 coppie di concorrenti: cosa accadrà questa sera in tv

Pechino Express 2020 – Le stagioni dell’Oriente continua il suo viaggio ai limiti del surreale, con i suoi agguerriti concorrenti e il suo “cattivissimo” conduttore, Costantino della Gherardesca. L’adventure game di Rai 2 inizierà alle ore 21.20 e i concorrenti giungeranno in Corea del Sud, dove la competizione si appresterà alla tappa conclusiva.

Mettiamoci comodi e restiamo a casa quindi, ricordando che la trasmissione è stata girata molto prima che il Coronavirus si diffondesse nel mondo.

Pechino Express 2020:

i concorrenti raggiungono la Corea del Sud

L’appuntamento con la semifinale di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente sarà stasera in televisione, come di consueto condotto da Costantino Della Gherardesca. L’adventure game di Rai 2 è attesissimo alle ore 21.20 di stasera, tuttavia le pagine social della trasmissione sono già calde da ore. I concorrenti si spostano dalla Cina per il loro ultimo approdo, la Corea del Sud. Le coppie di Pechino Express giungeranno quindi in Corea del Sud che, come da programma, rappresenta la meta conclusiva della competizione.

La finale si avvicina e con tutta probabilità per qualcuno rappresenterà anche la fine di questa lunga avventura. La nona tappa verrà raggiunta dopo un percorso di 325 km con partenza da Busan. Le coppie si dirigeranno poi a Namwon, dove faranno sosta, per giungere infine a Taekwondowon. Non mancheranno prove di abilità ed esilaranti relazioni estemporanee nate con gli abitanti del posto.

Le coppie concorrenti di Pechino Express:

I Wedding Planner

Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi I Gladiatori

Max Giusti e Marco Marzocchi Le Collegiali

Nicole Rossi e Jennifer Poni Le Top

Ema Kovac e Dayane Mello

