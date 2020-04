Stasera in tv film – Ricchi di fantasia: cast, trama e trailer del film

Ricchi di fantasia, film del 2018, è la commedia che oggi, 7 Aprile, affronta con ironia la vicenda di una coppia decisamente “squattrinata”

La commedia Ricchi di fantasia, film uscito nelle sale nel 2018, si affaccia con ironia ai problemi economici a cui va incontro una coppia di amanti.

La comedy inizierà alle ore 21.25 su Rai 1. Scopriamo insieme chi sono gli attori di Ricchi di fantasia e la trama del film.

Ricchi di fantasia, trama

Sergio e Sabrina sono una coppia di amanti che si vede di nascosto dai rispettivi partners ufficiali. Nonostante il loro amore sia sincero, entrambi discutono a ogni incontro di lasciare i propri compagni, tuttavia finiscono sempre per fare marcia indietro perché si rendono conto che le condizioni economiche non glielo permetterebbero. Un giorno Sergio, come ogni mattina, va al cantiere dove lavora e incontrando i suoi colleghi scopre di aver vinto alla lotteria 3 milioni di euro. Il manovale si prende così le sue soddisfazioni: lascia la donna che non ama più, fa grandi promesse a Sabrina, manda a quel paese il suo scorbutico capo e annuncia a tutta la famiglia la lieta notizia. Dopo aver gettato ogni certezza alle ortiche, un collega gli rivela che la vincita non è reale… si era trattato di un semplice scherzo goliardico. Raccontato tutto a Sabrina, i due decidono di continuare a fingere che la vincita ci sia stata e partono per un viaggio in Puglia assieme ai figli di lei, ai parenti e a personaggi che mano a mano ne approfittano per salire sul carro del finto vincitore.

Cast completo:

Sergio Castellitto (Sergio)

Sabrina Ferilli (Sabrina)

Valeria Fabrizi (Carmen)

Matilde Gioli (Letizia)

Antonio Catania (Pallavicini)

Antonella Attili (Sonia)

Gianfranco Gallo (Saverio)

Paolo Calabresi (Nando)

Paola Tiziana Cruciani (moglie di Sergio)

Luigi Imola (Brando)

Siria Simeoni (Angela)

Vincenzo Sebastiani (Artemio)

Emmanuel Dabone (Wambua)

Giulio Neglia (Wladimir)

Uccio De Santis (agente immobiliare)

Ricchi di fantasia, trailer del film

