Stasera in tv – Fuori dal coro, le anticipazioni del 7 aprile

Da non perdere l’appuntamento di questa sera, martedì 7 aprile, con una nuova puntata di Fuori Dal Coro in prima serata su Retequattro: le anticipazioni di oggi

Ancora un appuntamento su Retequattro con “Fuori dal Coro” in prima serata. Sarà una puntata dedicata interamente all’emergenza Coronavirus facendo luce sulle conseguenze socioeconomiche e sanitarie. Si discuterà di ciò che accadrà all’economia dopo il lockdown nazionale: poi si passerà anche ai sussidi previsti dal decreto “Cura Italia” di marzo. Inoltre, spazio anche ai gravi problemi burocratici che stanno ritardando l’acquisto di mascherine e Dpi in grado di contrastare la diffusione del contagio. Ci sarà un focus speciale sui farmaci sperimentali per la cura dell’infezione da Coronavirus.

Stasera in tv – Fuori dal coro, gli ospiti

Con la solita conduzione di Mario Giordano, saranno presenti l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera (in diretta, ore 22.45 circa). Poi in collegamento ci saranno il direttore di “Libero Quotidiano” Vittorio Feltri, l’ex parlamentare di FdI Guido Crosetto e il senatore Gianluigi Paragone. Ospiti speciali anche il professor Massimo Galli (ore 21.45 circa), primario del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, e il professor Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”.