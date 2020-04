Stasera in tv – Cartabianca: ospiti di stasera e anticipazioni oggi 7 Aprile

Cartabianca di Bianca Berlinguer si occuperà dell’emergenza Coronavirus e soprattutto di rispondere alla domanda: per quanto resteremo ancora in isolamento?

Oggi, 7 Aprile, Bianca Berlinguer con Cartabianca si occuperà di fare chiarezza su quelli che sono i numeri dati dalle statistiche, cercando di dare un quadro generale dell’emergenza legata all’epidemia di Coronavirus.

Il programma inizierà alle ore 20.20 su Rai 3.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla messa in onda.

Cartabianca, ospiti di stasera e reportage

Il nuovo appuntamento con Cartabianca si lega ancora una volta sull’emergenza sanitaria e economica. La trasmissione si concentrerà sulle statistiche riportate dai maggiori quotidiani nazionali cercando di dare un ordine ai vari numeri che si sovrappongono creando di fatto più confusione che chiarezza. Da ciò che risulta ieri è stato registrato un calo dei contagi, tuttavia le vittime paiono essere molte. Nel mondo si parla di più di un milione di morti, eppure secondo molte voci non tutti i Paesi avrebbero effettuato tanti tamponi come accaduto in Italia. Ma dove sta la verità?

Per quanto tempo ancora dovremo restare in isolamento?

E quando e come potranno ripartire le nostre aziende e le nostre scuole?

La Protezione Civile ha comunicato ieri l’aumento dei contagiati, attestandolo sulle 1941 unità.

Sempre stando ai numeri, sono morte 636 persone (per un totale di 16.523 decessi dall’inizio dell’epidemia) solo nelle ultime 24h. In aumento, però, anche i guariti che ieri hanno raggiunto la quota di 1022 unità.

