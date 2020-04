Fernanda Lessa in diretta su Instagram: “Paola Di Benedetto è come una pianta grassa”, per difendere la fidanzata interviene il cantate Federico Rossi.

Negli ultimi giorni Clizia Incorvaia e Fernanda Lessa, ex concorrenti del Grande Fratello VIP, sono state protagoniste di un nuovo scandalo. Durante una diretta su Instagram, le due hanno fatto alcune affermazioni pesanti sui loro ex coinquilini: la modella brasiliana si è sfogata soprattutto su Patrick Pugliese e Paola Di Benedetto, sostenendo di essere rimasta male dopo aver visto alcuni filmati dei due. Clizia Incorvaia, d’altro canto, ha affermato che “Paola Di Benedetto sta facendo la migliore amica del suo fidanzato Paolo Ciavarro”, chiedendogli addirittura “di dormire con lui”. La dichiarazione di Fernanda Lessa è stata decisamente forte: “Tipo una pianta grassa”, ha detto parlando di Paola Di Benedetto. “Adesso è grassa. Mio marito mi sta dicendo di smetterla. Intendevo pianta grassa tra quelle che ci sono lì, qui parte un casino”.

Fernanda Lessa contro Paola Di Benedetto: “Una pianta grassa”

Le parole di Fernanda Lessa hanno fatto il giro del web, scatenando il putiferio. Mentre Clizia Incorvaia tentava di difendere Fernanda anche Federico Rossi, fidanzato di Paola Di Benedetto, è intervenuto sull’accaduto. Fede si è indignato su Twitter, dove il cantante ha difeso la sua fidanzata sostenendo di essere rimasto davvero allibito da ciò che le due donne si sono permesse di dire: “Sono allibito da ciò che alcune persone si permettono di dire.. Chiami una ragazza di 25 anni (che te piacess a essere anche solo lontanamente come lei) “grassa” ridendo come una gallina quando si è sempre combattuto contro ogni sorta di body shaming in questo #gfvip?”. Durante la stessa diretta Instagram, Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia hanno definito Paola Di Benedetto anche come “uno di quei mobiletti che c’erano lì, con i gioielli Comete messi lì”, insomma una ragazza con poca personalità.

