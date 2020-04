L’uomo della pioggia: trama, cast, curiosità del film con Matt Damon

L’uomo della pioggia: tutte le informazioni sul film con Matt Damon in onda su La 7.

L’uomo della pioggia è un film tratto dall’omonimo romanzo di John Grisham. Diretto nel 1997 da Francis Ford Coppola, ha come protagonista Matt Damon, agli esordi come attore. Vediamo insieme la trama e le curiosità del film.

L’uomo della pioggia: trama

Il film, come abbiamo detto, è tratto dall’omonimo libro di Grisham e segue le vicende di un giovane avvocato alle prime armi, Rudy Baylor (Matt Damon) che per riuscire a guadagnare accetta cause spesso impossibili con clienti poco raccomandabili. Quando viene assunto nello studio di Bruiser Stone (Mickey Rourke), conosce Deck Shifflet (Danny DeVito), un praticante che non ha mai passato l’esame di abilitazione, che però lo guiderà nel caso più importante della sua carriera.