Grande Fratello Vip, Antonella Elia si fa male: cosa è successo

Antonella Elia, una delle protagoniste più discusse del Grande Fratello Vip, si è fatta male ed è stato necessario l’ingresso dei medici: cosa è successo.

Ci si appresta alla conclusione anticipata del Grande Fratello Vip (doveva concludersi il 27 aprile, ma finirà l’8) ed i concorrenti rimasti nella casa più spiata d’Italia passano il tempo dedicandosi a giochi e scherzi. La vittima di questa mattina era Antonella Elia. Sossio Aruta si era nascosto per tenderle un “agguato” e tirarle addosso un gavettone, ma lo scherzo non è andato come previsto. Antonella, infatti, è caduta all’indietro ed ha battuto la testa sul pavimento.

Leggi anche ->GF Vip, gesto sorprendente di Antonio Zequila per Antonella Elia

L’ex valletta di Mike Bongiorno ha subito lamentato un forte dolore: “Ahia che testata…Ahia…Ahia…”. I coinquilini sono subito accorsi per prestarle aiuto e assicurarsi che stesse bene. Mentre la soccorrevano, però, il Grande Fratello ha sospeso la diretta. Quando le immagini sono tornate in diretta, si è percepito che i concorrenti erano in apprensione per le condizioni di salute della Elia e di conseguenza tutti i telespettatori si sono preoccupati che lo scherzo potesse aver avuto delle gravi conseguenze.

Leggi anche ->Grande Fratello Vip: anticipazioni finale e ospiti – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Antonella Elia si fa male: quali sono le sue condizioni

GAVETTONE FINITO MALE TRA ANTONELLA ELIA E SOSSIO ARUTA😰 #gfvip pic.twitter.com/WvQMXgB4e6 — TrashTVstellare (@trashtvstellare) April 6, 2020

Tra le più preoccupate c’era sicuramente Paola Di Benedetto. La modella ha confessato a Patrick di aver temuto che si fosse fatta molto male ed ha aggiunto: “Per fortuna è intervenuta la dottoressa che è entrata in casa per soccorrerla”. Poco dopo Antonella ha fatto il suo ritorno in casa ed ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: “Ragazzi tutto bene…Tra qualche ora avrò i risultati degli esami…Comunque io sto bene…”.