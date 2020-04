Coronavirus: l’Iss ha spiegato che se il trend in calo di questi giorni dovesse confermarsi nei prossimi, si potrebbe cominciare a pensare alla fase 2.

Il bilancio della crisi Coronavirus ieri ha dato dei dati incoraggianti. Per il secondo giorno di fila, infatti, sono stati registrati meno ricoveri in terapia intensiva (-91 in 48 ore) e quello dei ricoveri per sintomi (diminuiti di 62 unità per la prima volta). L’altro dato incoraggiante riguarda il numero di decessi giornalieri, sceso ieri a 525, il numero più basso dal 19 marzo ad oggi. Non c’è ancora da festeggiare, poiché il numero delle vittime è ancora terrificante ed il totale dei deceduti è salito a 15.887. Inoltre non si è ancora fermata la diffusione del contagio, visto che solo ieri sono stati registrati oltre 4.000 nuovi casi.

Ciò nonostante il numero uno dell’Isituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha aperto ieri un barlume di speranza, spiegando che: “La curva ha iniziato la discesa, così come il numero dei morti. Se questi dati si confermano, dovremo cominciare a pensare alla fase 2”. Sembrerebbe insomma che si è giunti finalmente al picco di cui si parla dall’inizio dell’emergenza e che per il momento ci troviamo in quella fase stazionaria che precede la discesa della curva verso dati rassicuranti.

Coronavirus: ancora presto per abbassare la guardia

Il fatto che i dati lascino intravedere una speranza di uscire da questa crisi sanitaria, non significa che il pericolo è scampato e che si possa abbassare la guardia. Su questo punto è stato molto chiaro Brusaferro a scanso di equivoci. I dati dimostrano semplicemente che le misure di contenimento intraprese stanno dando gli effetti sperati e che bisogna perseverare affinché si giunga finalmente ad una situazione di basso rischio. Lo ha sottolineato Angelo Borrelli: “Queste buone notizie non ci devono portare ad abbassare la guardia”, e confermato anche Franco Locatelli: “Non devono essere lette come un messaggio che il pericolo è scampato, non è scampato nulla”. Il messaggio è chiaro: teniamo duro, perché se ci riusciamo potremmo sconfiggere il covid e tornare ad una vita più normale.