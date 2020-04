Stasera in tv – Live Non è la D’Urso anticipazioni e ospiti, oggi 5 Aprile

Live – Non è la D’Urso con ospiti e approfondimenti si prepara a un appuntamento incentrato sull’informazione e l’intrattenimento

Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus incida anche sul programma di Mediaset Live – Non è la D’Urso, la conduttrice partenopea stasera riuscirà a informarci e intrattenerci con l’aiuto di tanti ospiti.

La trasmissione di Canale 5, inizierà alle ore 21.20.

Vediamo insieme le anticipazioni sul programma di Barbara D’Urso.

Live – Non è la D’Urso: Mediaset rimanda il doppio appuntamento

Non ci sarà il doppio appuntamento con Live di martedì come precedentemente annunciato da Mediaset, anche se non è escluso che dopo la fine dell’emergenza sanitaria potrebbe esserci un ripensamento da parte della rete. La trasmissione condotta da Barbara D’Urso virerà, stasera in televisione, più sull’informazione che verso l’entertainment, tuttavia ci saranno novità e sorprese anche riguardo il gossip.

Nonostante la quarantena cautelativa continui per tutti, questa sera in tv sono previsti tanti collegamenti che spazieranno dal parere degli esperti in campo sanitario all’opinione di eponenti politici di spicco. Spazio alla prima linea in trincea oltre che a tanti artisti del mondo dello spettacolo e celebri personaggi televisivi in collegamento dalla propria abitazione.

La petizione e i cachet da capogiro

Nei giorni scorsi si sono susseguite molte polemiche suscitate dalla preghiera recitata in diretta da Barbara D’Urso e Matteo Salvini, tanto che è stata lanciata una petizione per sospendere il programma. Tuttavia il gradimento dello zoccolo duro dei fan non sembra essere stato scalfito dalla vicenda.

Altra rivelazione scottante è stata quella di Selvaggia Lucarelli che ha svelato le cifre dei cachet degli ospiti di Live – Non è la d’Urso:

“Lì ci sono cachet che non esistono in nessun altro talk televisivo e se puoi pagare qualcuno 7, 30, 50.000 euro (chiedere a Mediaset i cachet per esempio di Moric o Morgan), è anche comprensibile che alla fine chi teme la carestia ceda.”